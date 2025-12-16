©
Cheveux (image d'illustration)
DEFENSE NATURELLE
16 décembre 2025
Et si les cheveux gris apparaissaient lorsque notre corps neutralise des cellules susceptibles de devenir cancéreuses ?
Longtemps perçus comme un simple marqueur du vieillissement ou du stress, les cheveux gris pourraient en réalité témoigner d’un mécanisme de défense biologique contre le cancer. Une étude récente suggère que la disparition des cellules pigmentaires serait le prix à payer pour empêcher certaines dérives cancéreuses, ouvrant une lecture nouvelle du grisonnement comme « cicatrice » d’un combat cellulaire. Décryptage.
4 min de lecture
MOTS-CLESSanté , Cheveux gris , mécanisme de défense , cellules cancéreuses , traitement , étude , cancer
THEMATIQUESSanté
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
Populaires
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque