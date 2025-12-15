POMPIERS PYROMANES

15 décembre 2025

Attentat antisémite de Bondi beach : les larmes de crocodile des « globaliseurs d’intifada »

Mélenchon en tête, les spécialistes de l’import-export du conflit israélo-palestinien s’émeuvent de l’attaque ayant causé la mort de 11 personnes célébrant Hanoukka sur une plage australienne.