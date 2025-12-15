POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une femme réconforte son enfant après l'attaque terroriste de Sydney

©

Une femme réconforte son enfant après l'attaque terroriste de Sydney

POMPIERS PYROMANES

15 décembre 2025

Attentat antisémite de Bondi beach : les larmes de crocodile des « globaliseurs d’intifada »

Mélenchon en tête, les spécialistes de l’import-export du conflit israélo-palestinien s’émeuvent de l’attaque ayant causé la mort de 11 personnes célébrant Hanoukka sur une plage australienne.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Bondy beach , Australie , attentat , terrorisme , antisémitisme , hanouka , LFI , Jean-Luc Mélenchon

THEMATIQUES

Terrorisme
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
2L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
3Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
4Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs
5La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
6La Chine militairement plus forte que les Etats-Unis ? Le New York Times publie les révélations choc d’un rapport du Pentagone
7Martin Gurri : "Biden s’est comparé à Roosevelt, Macron à Jupiter et l'extravagance de leur autopromotion aggrave l’ampleur de leur échec"