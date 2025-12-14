TOUCHE COULE

14 décembre 2025

Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens

Face à la montée en puissance de la flotte russe dans l’Atlantique Nord, le Royaume-Uni traverse une crise sans précédent de ses capacités sous-marines. Le Vice Admiral Sir Gwyn Jenkins alerte sur un système affaibli par vingt ans de sous-investissement, miné à la fois par des défaillances industrielles et un effondrement des ressources humaines.