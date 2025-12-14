POLITIQUE
Vladimir Poutine assiste à une cérémonie de lancement du sous-marin nucléaire lanceur d'engins du projet 885M Yasen-M, baptisé Perm, à Mourmansk, ville portuaire située dans le cercle polaire arctique, le 27 mars 2025.

TOUCHE COULE

14 décembre 2025

Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens

Face à la montée en puissance de la flotte russe dans l’Atlantique Nord, le Royaume-Uni traverse une crise sans précédent de ses capacités sous-marines. Le Vice Admiral Sir Gwyn Jenkins alerte sur un système affaibli par vingt ans de sous-investissement, miné à la fois par des défaillances industrielles et un effondrement des ressources humaines.

Stéphane Audrand
Stéphane Audrand

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Audrand image
Stéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.

