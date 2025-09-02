Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Franceil y a 3 heures
François Bayrou a martelé sa volonté sa reprendre le contrôle des dépenses.
François Bayrou a martelé sa volonté sa reprendre le contrôle des dépenses. (Image d'illustration) © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Et si le refus par François Bayrou d’assumer toute responsabilité dans l’état des finances publiques était surtout un aveu d’impuissance de l’Etat

L’entretien accordé par François Bayrou aux chaînes d’information continue a relancé le débat sur la dette publique et sur l’incapacité de l’État à contrôler ses finances. En attribuant la responsabilité aux Français eux-mêmes, le Premier ministre a suscité critiques et malaise. Experts et juristes interrogés dressent un constat sévère : entre clientélisme électoral, poids des acquis sociaux, démographie défavorable et enchevêtrement de contre-pouvoirs, l’État est devenu impuissant face au dérapage budgétaire. Si la France s’enfonce, c’est moins par fatalité que par refus d’affronter les réformes nécessaires.

avec Jean-Eric SchoettletMarc de BasquiatetChristophe Boutin
Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire. 

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

