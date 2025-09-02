Oups

Et si le refus par François Bayrou d’assumer toute responsabilité dans l’état des finances publiques était surtout un aveu d’impuissance de l’Etat

L’entretien accordé par François Bayrou aux chaînes d’information continue a relancé le débat sur la dette publique et sur l’incapacité de l’État à contrôler ses finances. En attribuant la responsabilité aux Français eux-mêmes, le Premier ministre a suscité critiques et malaise. Experts et juristes interrogés dressent un constat sévère : entre clientélisme électoral, poids des acquis sociaux, démographie défavorable et enchevêtrement de contre-pouvoirs, l’État est devenu impuissant face au dérapage budgétaire. Si la France s’enfonce, c’est moins par fatalité que par refus d’affronter les réformes nécessaires.