POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Cette photo montre les résultats du vote sur le projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, à Paris, tôt le 22 novembre 2025. (Image d'illustration)

Cette photo montre les résultats du vote sur le projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, à Paris, tôt le 22 novembre 2025. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

IMPASSE

27 novembre 2025

Et si le Budget était juste voté par une loi spéciale de reconduction du PLF 2025 : quel impact concret pour les finances publiques… et pour les Français ?

Après l’échec de l’Assemblée et du Sénat à s’entendre sur le PLFSS, certains élus poussent pour une loi spéciale reconduisant le budget 2025, un scénario qui ferait exploser le déficit.

Photo of Christian Saint-Etienne
Christian Saint-Etienne Go to Christian Saint-Etienne page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

économie , Finances , 49.3 , Parlement , projet de loi , Budget 2026 , PLF 2025

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
Christian Saint-Etienne image
Christian Saint-Etienne

Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.

Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.

Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).

 

Populaires

1Les magistrats sont-ils vraiment hors de contrôle… ou le produit de 8 ans de renoncements ET DE NOMINATIONS macronistes ?
2“Le modèle de croissance européen est mort” : mais qui est prêt à écouter Christine Lagarde ?
3Médine (Germany) : quand le rappeur électrise la jeunesse en "non-mixité testostéronée"
4Kirghizistan, Kazakhstan et compagnie : ces pays qui permettent à l’Europe et à la France de contourner les sanctions qu’elles imposent à la Russie
5Jean-Marie Bockel : « Quand on sait comme moi ce que c’est de perdre un enfant au combat, on comprend que le CEMA a simplement dit la vérité »
6Comment l’univers finira-t-il ?
7Les entreprises françaises se resignent au déclin et n’attendent rien des six prochains mois