Cette photo montre les résultats du vote sur le projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, à Paris, tôt le 22 novembre 2025. (Image d'illustration)
© AFP or licensors
IMPASSE
27 novembre 2025
Et si le Budget était juste voté par une loi spéciale de reconduction du PLF 2025 : quel impact concret pour les finances publiques… et pour les Français ?
Après l’échec de l’Assemblée et du Sénat à s’entendre sur le PLFSS, certains élus poussent pour une loi spéciale reconduisant le budget 2025, un scénario qui ferait exploser le déficit.
5 min de lecture
THEMATIQUESFinance
Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).
Populaires
Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).