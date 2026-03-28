SCIENCE & CORPS HUMAIN
28 mars 2026
Et si l’anatomie humaine était moins figée qu’il n’y paraît ?
On croit le corps humain entièrement cartographié, maîtrisé jusque dans ses moindres détails. En réalité, cette certitude repose sur des bases fragiles et des angles morts longtemps ignorés. L’anatomie, loin d’être achevée, redécouvre aujourd’hui ses propres limites.
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MOTS-CLEScorps humain , anatomie , médecine , Santé
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.