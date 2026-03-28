SCIENCE & CORPS HUMAIN

28 mars 2026

Et si l’anatomie humaine était moins figée qu’il n’y paraît ?

On croit le corps humain entièrement cartographié, maîtrisé jusque dans ses moindres détails. En réalité, cette certitude repose sur des bases fragiles et des angles morts longtemps ignorés. L’anatomie, loin d’être achevée, redécouvre aujourd’hui ses propres limites.