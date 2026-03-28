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Ce dessin de Leonard de Vinci réalisé à la fin du XVe siècle montre combien l’artiste, philosophe et scientifique italien avait bien saisi les proportions du corps humain. (Image d'illustration)
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SCIENCE & CORPS HUMAIN

28 mars 2026

Et si l’anatomie humaine était moins figée qu’il n’y paraît ?

On croit le corps humain entièrement cartographié, maîtrisé jusque dans ses moindres détails. En réalité, cette certitude repose sur des bases fragiles et des angles morts longtemps ignorés. L’anatomie, loin d’être achevée, redécouvre aujourd’hui ses propres limites.

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MOTS-CLES

corps humain , anatomie , médecine , Santé

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.

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