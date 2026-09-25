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Le pape Léon XIV embarque à l'aéroport de Fiumicino à Rome le 25 septembre 2026 à destination de Paris. Il s'envole pour la France ce vendredi pour la première visite d'État du Vatican dans ce pays européen depuis 18 ans. L'intelligence artificielle et les jeunes croyants figurent parmi les premiers sujets à l'ordre du jour.
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QUE RESTE-T-IL APRES LA FOI ?

25 septembre 2026

Et si la visite de Léon XIV était l’occasion de mesurer ce que la France doit encore au christianisme ?

En 1980, Jean-Paul II interpellait la France sur la fidélité à son héritage. Alors que la déchristianisation semble aujourd’hui presque achevée, la venue de Léon XIV offre un miroir singulier à notre société : la France a largement sécularisé les intuitions morales du christianisme (dignité, solidarité, fraternité).

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MOTS-CLES

religion , catholicisme , France , déchristianisation , baptêmes d'adultes , Pape Léon XIV , visite , Eglise , abus sexuels

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Bernard Lecomte

Ancien grand reporter à La Croix et à L'Express, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, Bernard Lecomte est un des meilleurs spécialistes du Vatican. Ses livres sur le sujet font autorité, notamment sa biographie de Jean-Paul II qui fut un succès mondial. Il a publié Tous les secrets du Vatican chez Perrin et France-Vatican : Deux siècles de guerre secrète (Perrin, 2024). 

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Bernard Bourdin

Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.