QUE RESTE-T-IL APRES LA FOI ?
25 septembre 2026
Et si la visite de Léon XIV était l’occasion de mesurer ce que la France doit encore au christianisme ?
En 1980, Jean-Paul II interpellait la France sur la fidélité à son héritage. Alors que la déchristianisation semble aujourd’hui presque achevée, la venue de Léon XIV offre un miroir singulier à notre société : la France a largement sécularisé les intuitions morales du christianisme (dignité, solidarité, fraternité).
7 min de lecture
Ancien grand reporter à La Croix et à L'Express, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, Bernard Lecomte est un des meilleurs spécialistes du Vatican. Ses livres sur le sujet font autorité, notamment sa biographie de Jean-Paul II qui fut un succès mondial. Il a publié Tous les secrets du Vatican chez Perrin et France-Vatican : Deux siècles de guerre secrète (Perrin, 2024).
Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.
Populaires
Ancien grand reporter à La Croix et à L'Express, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, Bernard Lecomte est un des meilleurs spécialistes du Vatican. Ses livres sur le sujet font autorité, notamment sa biographie de Jean-Paul II qui fut un succès mondial. Il a publié Tous les secrets du Vatican chez Perrin et France-Vatican : Deux siècles de guerre secrète (Perrin, 2024).
Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.