COLERE SOCIALE
17 octobre 2026
Et si la seule réponse efficace pour répondre à la colère et à l’angoisse des gilets jaunes était… la liberté
Les Français sont traités par leurs élites comme des administrés et pas comme des citoyens. Dans un monde en pleine accélération et un pays plombé par son addiction aux déficits comme à la sur-réglementation, y-a-t-il encore un autre chemin possible que de rendre son autonomie à chacun ?
21 min de lecture
Alexandre Jardin est écrivain, leader du mouvement « Les Gueux » et réalisateur du film « Le combat des invisibles ».
Denis Maillard est essayiste, auteur d’« Une colère française, ce qui a rendu possible les gilets jaunes » (L’Observatoire).
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.
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Alexandre Jardin est écrivain, leader du mouvement « Les Gueux » et réalisateur du film « Le combat des invisibles ».
Denis Maillard est essayiste, auteur d’« Une colère française, ce qui a rendu possible les gilets jaunes » (L’Observatoire).
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.