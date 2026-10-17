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Des manifestants, vêtus de gilets jaunes, brandissent une fusée éclairante et une banderole sur laquelle on peut lire « Gilets jaunes, nous sommes là » lors d'un rassemblement marquant le 5e anniversaire des manifestations antigouvernementales dites « Gilets jaunes » de 2018-2019, à Bordeaux, en France, le 18 novembre 2023. (Image d'illustration)
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COLERE SOCIALE

17 octobre 2026

Et si la seule réponse efficace pour répondre à la colère et à l’angoisse des gilets jaunes était… la liberté

Les Français sont traités par leurs élites comme des administrés et pas comme des citoyens. Dans un monde en pleine accélération et un pays plombé par son addiction aux déficits comme à la sur-réglementation, y-a-t-il encore un autre chemin possible que de rendre son autonomie à chacun ?

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MOTS-CLES

colère sociale , Gilets jaunes , la France , mouvement social , prix du carburant , LFI , Rassemblement National , pouvoir d'achat , aides ciblées , politique du chèque , despotisme doux , tutelle de l'Etat , 17 octobre , liberté , État

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Jardin

Alexandre Jardin est écrivain, leader du mouvement « Les Gueux » et réalisateur du film « Le combat des invisibles ».

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Denis Maillard

Denis Maillard est essayiste, auteur d’« Une colère française, ce qui a rendu possible les gilets jaunes » (L’Observatoire).


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Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

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