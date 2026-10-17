COLERE SOCIALE

Et si la seule réponse efficace pour répondre à la colère et à l’angoisse des gilets jaunes était… la liberté

Les Français sont traités par leurs élites comme des administrés et pas comme des citoyens. Dans un monde en pleine accélération et un pays plombé par son addiction aux déficits comme à la sur-réglementation, y-a-t-il encore un autre chemin possible que de rendre son autonomie à chacun ?