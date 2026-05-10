ANGRY YOUNG WOMEN
10 mai 2026
Et si la féminosphère était devenue le pire facteur de fracture des sociétés occidentales ?
Les femmes de moins de 30 ans sont 3 fois plus susceptibles d'avoir une vision négative des jeunes hommes que l'inverse. 3 sur 4 refuseraient de fréquenter quelqu'un aux vues opposées sur la justice sociale. C'est ce que révèle une étude publiée par le journal britannique New Statesman qui radiographie une fracture générationnelle et idéologique inédite entre les sexes.
7 min de lecture
Docteur en Sciences de Gestion et Professeur en marketing à l’IESEG School of Management, Elodie Gentina est l’auteur de nombreuses publications en France et à l’international sur la Génération Z. Elle est aussi l’auteur de deux ouvrages sur la Génération Z, parus chez Dunod. Elle accompagne aujourd’hui des entreprises pour les aider à mieux comprendre la génération Z, en vue d’adapter leurs stratégies marketing et de management aux besoins de cette génération.
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Docteur en Sciences de Gestion et Professeur en marketing à l’IESEG School of Management, Elodie Gentina est l’auteur de nombreuses publications en France et à l’international sur la Génération Z. Elle est aussi l’auteur de deux ouvrages sur la Génération Z, parus chez Dunod. Elle accompagne aujourd’hui des entreprises pour les aider à mieux comprendre la génération Z, en vue d’adapter leurs stratégies marketing et de management aux besoins de cette génération.