CONFERENCE DE MUNICH SUR LA SECURITE
14 février 2026
Et si la démocratie basculait chez nos voisins ? Cette méfiance de tous contre tous qui monte en Europe
À l’heure où s’ouvre la Conférence de Munich sur la sécurité, l’Europe s’interroge moins sur ses capacités militaires que sur la solidité de ses fondations politiques. La progression du Rassemblement national en France ou de l’Alternative für Deutschland en Allemagne nourrit une méfiance diffuse entre partenaires européens. Entre réarmement face à la Russie, incertitudes sur l’engagement américain et interrogations sur la stabilité institutionnelle de certains États membres, la question démocratique s’impose désormais comme un enjeu de sécurité à part entière.
12 min de lecture
MOTS-CLESAllemagne , Hongrie , Italie , défense , Conférence sur la sécurité , Munich , Conférence de la sécurité de Munich , viktor orban , rassemblement national , Emmanuel Macron , Giorgia Meloni , solidarité européenne , OTAN , défense européenne , États-Unis , Marco Rubio , JD. Vance , AfD , Budget , moyens
THEMATIQUESDéfense
Antony Dabila est chercheur associé à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques.
Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.
Populaires
Antony Dabila est chercheur associé à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques.
Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.