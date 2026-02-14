POLITIQUE
Le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron ont posé pour une photo à l'ouverture de la réunion E3, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, le 13 février 2026 à Munich.
CONFERENCE DE MUNICH SUR LA SECURITE

14 février 2026

Et si la démocratie basculait chez nos voisins ? Cette méfiance de tous contre tous qui monte en Europe

À l’heure où s’ouvre la Conférence de Munich sur la sécurité, l’Europe s’interroge moins sur ses capacités militaires que sur la solidité de ses fondations politiques. La progression du Rassemblement national en France ou de l’Alternative für Deutschland en Allemagne nourrit une méfiance diffuse entre partenaires européens. Entre réarmement face à la Russie, incertitudes sur l’engagement américain et interrogations sur la stabilité institutionnelle de certains États membres, la question démocratique s’impose désormais comme un enjeu de sécurité à part entière.

Antony Dabila Go to Antony Dabila page , Henri de Bresson Go to Henri de Bresson page et Gil Mihaely Go to Gil Mihaely page

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques.

Henri de Bresson

Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.

Gil Mihaely

Gil Mihaely est historien et journaliste. Il est actuellement éditeur et directeur de Causeur.

