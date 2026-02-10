POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des étudiants bloquent l'entrée de l'Institut d'études politiques (IEP-Sciences Po) à Herzliya, à Strasbourg, dans l'est de la France, le 9 avril 2025, pour protester contre le renouvellement du partenariat avec l'Université israélienne Reichman.
See image caption
See copyright

RADICALISATION ETUDIANTE

10 février 2026

Et maintenant l’islamo-wokisme : quand les étudiants musulmans de France s’allient aux syndicats de gauche universitaire

À la faveur de récentes élections étudiantes, des alliances entre syndicats de gauche universitaire et les Étudiants musulmans de France ont émergé sans provoquer de véritable controverse. Ce phénomène s’inscrit dans une transformation idéologique profonde de la jeunesse, marquée par l’érosion de la laïcité, la montée d’un conservatisme religieux et l’installation d’un nouvel imaginaire politique.

Photo of Olivier Vial
Olivier Vial Go to Olivier Vial page

11 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Vial image
Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

Populaires

1Nécro, c’est trop : le certificat de décès d’Epstein rédigé la veille de sa mort
2Vérification d’âge : contrairement à ce qu’affirme Emmanuel Macron, France Identité n’est pas capable de garantir l’anonymat en ligne
3Collecte des déchets : ces collectivités territoriales qui ont transformé un service public efficace en nouveau royaume d’Ubu Roi
4Mario Draghi, Philippe Aghion et d’autres font campagne pour des réformes très fédérales de l’Europe
5"L’homme par qui la peste arriva" ne regrette (presque) rien : entretien exclusif avec Renaud Camus
6Jean-Marc Governatori : "Les dogmes pseudo écologiques polluent la campagne des municipales"
7Ces ailes que Sébastien Lecornu se sent discrètement pousser pour 2027…