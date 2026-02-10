RADICALISATION ETUDIANTE

10 février 2026

Et maintenant l’islamo-wokisme : quand les étudiants musulmans de France s’allient aux syndicats de gauche universitaire

À la faveur de récentes élections étudiantes, des alliances entre syndicats de gauche universitaire et les Étudiants musulmans de France ont émergé sans provoquer de véritable controverse. Ce phénomène s’inscrit dans une transformation idéologique profonde de la jeunesse, marquée par l’érosion de la laïcité, la montée d’un conservatisme religieux et l’installation d’un nouvel imaginaire politique.