SUICIDE COLLECTIF SUR PARTITION SOCIALISTE

20 janvier 2026

Et les trois pires mesures du Budget 2026 sont…

Alors que le gouvernement s’apprête à dévoiler la version finale du budget, l’exécutif affiche l’objectif d’un déficit public ramené à 5 % du PIB, présenté comme un cap de sérieux budgétaire. Mais derrière cette promesse se dessine un texte fragile, reposant sur des hypothèses macroéconomiques optimistes et un recours accru à la fiscalité plutôt qu’à des réformes structurelles. Hausse de la CSG sur l’épargne, surtaxe durable sur les grandes entreprises, effort de défense jugé insuffisant : le budget apparaît moins comme une stratégie de redressement que comme un exercice d’équilibrisme politique, au risque de fragiliser l’investissement, la compétitivité et la crédibilité financière et stratégique de la France.