©
Sebastien Lecornu. (Image d'illustration)
SUICIDE COLLECTIF SUR PARTITION SOCIALISTE
20 janvier 2026
Et les trois pires mesures du Budget 2026 sont…
Alors que le gouvernement s’apprête à dévoiler la version finale du budget, l’exécutif affiche l’objectif d’un déficit public ramené à 5 % du PIB, présenté comme un cap de sérieux budgétaire. Mais derrière cette promesse se dessine un texte fragile, reposant sur des hypothèses macroéconomiques optimistes et un recours accru à la fiscalité plutôt qu’à des réformes structurelles. Hausse de la CSG sur l’épargne, surtaxe durable sur les grandes entreprises, effort de défense jugé insuffisant : le budget apparaît moins comme une stratégie de redressement que comme un exercice d’équilibrisme politique, au risque de fragiliser l’investissement, la compétitivité et la crédibilité financière et stratégique de la France.
8 min de lecture
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l’IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).
Populaires
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l’IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).