POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Sebastien Lecornu. (Image d'illustration)

©

Sebastien Lecornu. (Image d'illustration)

SUICIDE COLLECTIF SUR PARTITION SOCIALISTE

20 janvier 2026

Et les trois pires mesures du Budget 2026 sont…

Alors que le gouvernement s’apprête à dévoiler la version finale du budget, l’exécutif affiche l’objectif d’un déficit public ramené à 5 % du PIB, présenté comme un cap de sérieux budgétaire. Mais derrière cette promesse se dessine un texte fragile, reposant sur des hypothèses macroéconomiques optimistes et un recours accru à la fiscalité plutôt qu’à des réformes structurelles. Hausse de la CSG sur l’épargne, surtaxe durable sur les grandes entreprises, effort de défense jugé insuffisant : le budget apparaît moins comme une stratégie de redressement que comme un exercice d’équilibrisme politique, au risque de fragiliser l’investissement, la compétitivité et la crédibilité financière et stratégique de la France.

Photo of Michel Ruimy
Photo of Jean-Philippe Delsol
Michel Ruimy Go to Michel Ruimy page et Jean-Philippe Delsol Go to Jean-Philippe Delsol page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy image
Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

Jean-Philippe Delsol image
Jean-Philippe Delsol

Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l’IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).

Populaires

1Voilà comment l’IA pourrait rapidement faire prendre conscience aux Français qu’ils n’ont pas toujours accès aux meilleurs traitements disponibles
2Bras de fer sur le Groënland : mais qui est réellement prêt à payer le VRAI prix de notre souveraineté ?
3Davos : les bruits de couloir donnent Trump acheteur du Forum mondial et Christine Lagarde comme prochaine présidente
4Et les trois pires mesures du Budget 2026 sont…
5L’Europe ou les illusions du droit (et la soumission au néo-colonialisme de la tech américaine)
6SMIC pas revalorisé depuis 2012 mais dividendes qui explosent ? Voilà les chiffres qui montrent que la CGT ment éhontément
7Bras de fer transatlantique : Giorgia Meloni met en garde Trump et les Européens contre une escalade commerciale