Best-Of du 11 au 17 octobre

Politique21 octobre 2025
L'économiste Gabriel Zucman donne une conférence de presse à l'occasion du lancement de l'Observatoire européen de la fiscalité, le 1er juin 2021 à Bruxelles. (Image d'illustration)
L'économiste Gabriel Zucman donne une conférence de presse à l'occasion du lancement de l'Observatoire européen de la fiscalité, le 1er juin 2021 à Bruxelles. (Image d'illustration) © FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP
Fuite des riches

Et les promoteurs de la taxe Zucman ont d’ores et déjà réussi à provoquer l’un des plus rapides exils de capitaux français de l’histoire

Malgré le rejet de la taxe Zucman à l'assemblée ce lundi lors des premiers débats sur le budget 2026, la promotion de cette mesure de matraquage fiscal sur les plus riches aura provoqué son effet : Les capitaux fuient déjà la France au profit de nos voisins directs, la Suisse et le Luxembourg, qui savent les accueillir. Décryptage.

avec Thomas CarbonnieretFrançois Garçon
Thomas CarbonnierThomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

Voir la bio »
author imageFrançois Garçon

Auteur de "Histoire de la Suisse" (éditions Perrin, 2025) et "France défaillante, Il faut s’inspirer de la Suisse", Ed. L’Artilleur, 2011, prix Aleps du livre libéral 2022, François Garçon a rédigé plusieurs ouvrages sur les mérites de la Suisse (Le modèle Suisse, Perrin – Le Génie des Suisses – Tallandier), et a enseigné pendant plusieurs années à la Sorbonne.

Voir la bio »

