Fuite des riches

Et les promoteurs de la taxe Zucman ont d’ores et déjà réussi à provoquer l’un des plus rapides exils de capitaux français de l’histoire

Malgré le rejet de la taxe Zucman à l'assemblée ce lundi lors des premiers débats sur le budget 2026, la promotion de cette mesure de matraquage fiscal sur les plus riches aura provoqué son effet : Les capitaux fuient déjà la France au profit de nos voisins directs, la Suisse et le Luxembourg, qui savent les accueillir. Décryptage.