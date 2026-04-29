ABRACADABRA
29 avril 2026
Et encore une hausse des tarifs : voilà comment la majorité des mutuelles ont contourné la loi
Les mutuelles ont augmenté leurs tarifs de 106 € en moyenne en 2026 (selon Que Choisir Ensemble), malgré le gel légal, en exploitant des failles juridiques et des ajustements contractuels. Les assurés, eux, subissent la hausse.
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MOTS-CLESSanté , mutuelles , prix
THEMATIQUESSanté
Directeur général et expert en assurances, fort de près de 20 ans d’expérience dans le secteur, dont la co-création d’Assurland.com au début des années 2000. Spécialiste des assurances (auto, habitation, santé, emprunteur, animaux, etc.), il décrypte avec pédagogie les évolutions réglementaires et tarifaires pour les particuliers comme pour les professionnels.
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Directeur général et expert en assurances, fort de près de 20 ans d’expérience dans le secteur, dont la co-création d’Assurland.com au début des années 2000. Spécialiste des assurances (auto, habitation, santé, emprunteur, animaux, etc.), il décrypte avec pédagogie les évolutions réglementaires et tarifaires pour les particuliers comme pour les professionnels.