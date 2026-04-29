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Blurred backgroundHausse des prix des mutuelles
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ABRACADABRA

29 avril 2026

Et encore une hausse des tarifs : voilà comment la majorité des mutuelles ont contourné la loi

Les mutuelles ont augmenté leurs tarifs de 106 € en moyenne en 2026 (selon Que Choisir Ensemble), malgré le gel légal, en exploitant des failles juridiques et des ajustements contractuels. Les assurés, eux, subissent la hausse.

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MOTS-CLES

Santé , mutuelles , prix

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Moustacakis

Directeur général et expert en assurances, fort de près de 20 ans d’expérience dans le secteur, dont la co-création d’Assurland.com au début des années 2000. Spécialiste des assurances (auto, habitation, santé, emprunteur, animaux, etc.), il décrypte avec pédagogie les évolutions réglementaires et tarifaires pour les particuliers comme pour les professionnels.