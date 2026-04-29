Et encore une hausse des tarifs : voilà comment la majorité des mutuelles ont contourné la loi

Directeur général et expert en assurances, fort de près de 20 ans d’expérience dans le secteur, dont la co-création d’Assurland.com au début des années 2000. Spécialiste des assurances (auto, habitation, santé, emprunteur, animaux, etc.), il décrypte avec pédagogie les évolutions réglementaires et tarifaires pour les particuliers comme pour les professionnels.