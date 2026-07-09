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Des travailleurs observent le chantier de construction des nouveaux réacteurs EPR2 à la centrale nucléaire de Penly, à Petit-Caux, sur la côte de la Manche, le 12 mars 2026.
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ENCORE ET TOUJOURS

9 juillet 2026

Et Bruxelles démontra une fois de plus son biais anti-nucléaire français

En ouvrant une enquête approfondie sur le financement des six réacteurs EPR2 français, la Commission européenne illustre la persistance d'un traitement asymétrique qui pénalise structurellement l'atome par rapport aux énergies renouvelables.

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MOTS-CLES

Commission européenne , EPR , nucléaire français , France , Union européenne , EDF , aides de l'État

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Myrto Tripathi

Myrto Tripathi est présidente et cofondatrice de l'association Les Voix du Nucléaire.