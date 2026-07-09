ENCORE ET TOUJOURS
9 juillet 2026
Et Bruxelles démontra une fois de plus son biais anti-nucléaire français
En ouvrant une enquête approfondie sur le financement des six réacteurs EPR2 français, la Commission européenne illustre la persistance d'un traitement asymétrique qui pénalise structurellement l'atome par rapport aux énergies renouvelables.
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MOTS-CLESCommission européenne , EPR , nucléaire français , France , Union européenne , EDF , aides de l'État
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Myrto Tripathi est présidente et cofondatrice de l'association Les Voix du Nucléaire.
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Myrto Tripathi est présidente et cofondatrice de l'association Les Voix du Nucléaire.