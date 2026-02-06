PRENDRE DE L'AVANCE

6 février 2026

Est-il possible de faire des stocks de sommeil ?

L’idée de pouvoir « faire des réserves » de sommeil avant une période éprouvante séduit autant qu’elle intrigue, dans une société marquée par la fatigue chronique et la quête de performance. Mais que dit réellement la science sur cette possibilité de dormir par anticipation, et quels en sont les bénéfices ou les limites pour notre organisme et nos rythmes biologiques ?