ATLANTI-CULTURE
9 octobre 2026
"Essais Péguy, un coeur qui a tant battu" : un portrait spirituel du poète-philosophe qui a tant marqué le général de Gaulle
De : Nicolas Faguer Salvador Parution le 12 mars 2026 219 pages 19,90 €
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MOTS-CLESNicolas Faguer , Charles Péguy , Essai , Salvador
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.
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