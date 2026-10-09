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ATLANTI-CULTURE

9 octobre 2026

"Essais Péguy, un coeur qui a tant battu" : un portrait spirituel du poète-philosophe qui a tant marqué le général de Gaulle

De : Nicolas Faguer Salvador Parution le 12 mars 2026 219 pages 19,90 €

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MOTS-CLES

Nicolas Faguer , Charles Péguy , Essai , Salvador

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Tirouflet pour Culture-Tops

Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).