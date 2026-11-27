NOUVEL ESPOIR
27 novembre 2026
Essai prometteur ? Un médicament contre la maladie d’Alzheimer cible la protéine tau
Dans un essai clinique, le diranersen, un médicament qui réduit la production de protéine tau, a ralenti jusqu’à 54 % le déclin cognitif de patients atteints de maladie d’Alzheimer à un stade précoce. Ces résultats prometteurs, mais encore préliminaires, ouvrent une nouvelle voie thérapeutique.
4 min de lecture
Un médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer qui réduit la production d’une protéine appelée tau a ralenti le déclin de la mémoire et des fonctions cognitives jusqu’à 54 % dans un essai clinique.
Le médicament, baptisé diranersen, agit différemment des traitements déjà approuvés contre la maladie d’Alzheimer. Ces derniers visent à éliminer l’amyloïde, l’une des deux protéines qui s’accumulent de manière anormale dans le cerveau. Le diranersen cible l’autre protéine : le tau.
La suite de cet article est réservée aux abonnés.