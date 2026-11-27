Un médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer qui réduit la production d’une protéine appelée tau a ralenti le déclin de la mémoire et des fonctions cognitives jusqu’à 54 % dans un essai clinique.

Le médicament, baptisé diranersen, agit différemment des traitements déjà approuvés contre la maladie d’Alzheimer. Ces derniers visent à éliminer l’amyloïde, l’une des deux protéines qui s’accumulent de manière anormale dans le cerveau. Le diranersen cible l’autre protéine : le tau.

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