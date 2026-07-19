SECRETS TACTIQUES
19 juillet 2026
Espagne - Argentine : la géométrie du triangle, l’arme secrète de la finale de la Coupe du Monde 2026
Lors de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, la bataille ne se jouera pas seulement sur le talent individuel ou l’intensité physique. Derrière le spectacle, une arme tactique pourrait faire la différence : la géométrie du jeu. Grâce à un réseau de triangles de passes, l’Espagne a démontré sa capacité à créer des espaces, désorganiser les défenses et imposer son rythme. Face à l’Argentine, cette science du placement pourrait devenir l’une des clés du match le plus attendu du tournoi.
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MOTS-CLESFootball , sport , compétition , finale , coupe du monde 2026 , New York , États-Unis , Lionel Messi , Lamine Yamal , ballon d'or , Record , stratégie , tactique , géométrie , triangle , footballeurs , Argentine , Espagne , Argentins , Espagnols , Kylian Mbappé , champions du monde
THEMATIQUESSport
Conor Boland est professeur adjoint en science des matériaux, directeur adjoint de l'innovation à l'institut RAPID au sein de la Dublin City University.
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Conor Boland est professeur adjoint en science des matériaux, directeur adjoint de l'innovation à l'institut RAPID au sein de la Dublin City University.