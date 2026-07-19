SECRETS TACTIQUES

Espagne - Argentine : la géométrie du triangle, l’arme secrète de la finale de la Coupe du Monde 2026

Lors de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, la bataille ne se jouera pas seulement sur le talent individuel ou l’intensité physique. Derrière le spectacle, une arme tactique pourrait faire la différence : la géométrie du jeu. Grâce à un réseau de triangles de passes, l’Espagne a démontré sa capacité à créer des espaces, désorganiser les défenses et imposer son rythme. Face à l’Argentine, cette science du placement pourrait devenir l’une des clés du match le plus attendu du tournoi.