POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un montage photo de Yamine Lamal et Lionel Messi.
See image caption
See copyright

SECRETS TACTIQUES

19 juillet 2026

Espagne - Argentine : la géométrie du triangle, l’arme secrète de la finale de la Coupe du Monde 2026

Lors de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, la bataille ne se jouera pas seulement sur le talent individuel ou l’intensité physique. Derrière le spectacle, une arme tactique pourrait faire la différence : la géométrie du jeu. Grâce à un réseau de triangles de passes, l’Espagne a démontré sa capacité à créer des espaces, désorganiser les défenses et imposer son rythme. Face à l’Argentine, cette science du placement pourrait devenir l’une des clés du match le plus attendu du tournoi.

Photo of Conor Boland
Conor Boland Go to Conor Boland page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Football , sport , compétition , finale , coupe du monde 2026 , New York , États-Unis , Lionel Messi , Lamine Yamal , ballon d'or , Record , stratégie , tactique , géométrie , triangle , footballeurs , Argentine , Espagne , Argentins , Espagnols , Kylian Mbappé , champions du monde

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
Conor Boland image
Conor Boland

Conor Boland est professeur adjoint en science des matériaux, directeur adjoint de l'innovation à l'institut RAPID au sein de la Dublin City University.