Subir Sarkar a obtenu son diplôme à l'Indian Institute of Technology de Kharagpur (1969-1974) et son doctorat (1982) au Tata Institute of Fundamental Research de Bombay, où il a travaillé en tant que membre du personnel scientifique (1979-1984). Par la suite, il a occupé des postes de chercheur invité au CERN, au département d'astrophysique d'Oxford et au Rutherford Appleton Laboratory, tout en travaillant dans le domaine de l'enseignement des sciences pour l'ONG Eklavya à Bhopal. Depuis 1990, il est rattaché au Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics d'Oxford ; il y a été nommé maître de conférences en 1998 puis professeur en 2006. Il a dirigé le groupe de théorie des particules (2011-2019) et a occupé la chaire Niels Bohr à l'université de Copenhague (2013-2018). Il est membre émérite du Linacre College d'Oxford.