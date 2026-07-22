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Blurred backgroundUne section de la vue complète de l'amas de la Vierge depuis l'observatoire Vera C. Rubin. (Image d'illustration)
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EXPLICATIONS

22 juillet 2026

Espace : l’énergie noire existe-t-elle vraiment ?

Selon nos connaissances actuelles, l'univers est en expansion, et cette expansion s'accélère. Ce phénomène serait dû à ce que l'on appelle la « constante cosmologique », concept initialement proposé par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Au cours des dernières décennies, cette entité a été davantage associée à l'énergie noire, qui constituerait environ 70 % de l'univers.

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MOTS-CLES

Énergie noire , espace , astronomie , univers

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Subir Sarkar

Subir Sarkar a obtenu son diplôme à l'Indian Institute of Technology de Kharagpur (1969-1974) et son doctorat (1982) au Tata Institute of Fundamental Research de Bombay, où il a travaillé en tant que membre du personnel scientifique (1979-1984). Par la suite, il a occupé des postes de chercheur invité au CERN, au département d'astrophysique d'Oxford et au Rutherford Appleton Laboratory, tout en travaillant dans le domaine de l'enseignement des sciences pour l'ONG Eklavya à Bhopal. Depuis 1990, il est rattaché au Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics d'Oxford ; il y a été nommé maître de conférences en 1998 puis professeur en 2006. Il a dirigé le groupe de théorie des particules (2011-2019) et a occupé la chaire Niels Bohr à l'université de Copenhague (2013-2018). Il est membre émérite du Linacre College d'Oxford.