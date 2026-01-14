POLITIQUE
Des étudiants lors d'une assemblée générale à l'université de Nanterre, le 15 mai 2018, une semaine après avoir voté un blocage illimité de leur établissement pendant la période partielle, pour protester contre les réformes de l'enseignement supérieur (image d'illustration).

CACHEZ-MOI CET ISLAMISME QUE JE NE SAURAIS VOIR

14 janvier 2026

Entrisme islamiste dans les universités : le grand déni

Entre financements étrangers massifs, complaisance idéologique et peur du conflit, les universités occidentales seraient devenues, selon plusieurs services de renseignement, des terrains privilégiés d’influence pour l’islamisme politique. Florence Bergeaud-Blackler analyse le rôle du Qatar, des réseaux liés aux Frères musulmans et les ressorts intellectuels du déni universitaire, en France comme en Europe, face à une stratégie d’entrisme progressive mais structurée.

6 min de lecture

Florence Bergeaud-Blackler est anthropologue, chargée de recherche au CNRS dans le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités. Paris Sciences et Lettres Université (PSL University).

