Le 4 juin 2025, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, prend la parole lors d’une cérémonie marquant le 36e anniversaire de la mort de l’ayatollah Rouhollah Khomeini (en portrait). (Image d'illustration)
JEUX D'INFLUENCE
3 novembre 2025
Entrisme islamiste : ce réseau d’espions et d’influenceurs que la République islamique d’Iran coordonne
Auditionné le 28 octobre par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les liens entre mouvements politiques et islamisme, notre collaborateur, le grand reporter franco-iranien Emmanuel Razavi a pointé du doigt l’ambassade de la République islamique d’Iran, qui manipule des réseaux d’influenceurs en France, notamment dans les milieux de la gauche radicale, mais aussi dans le monde universitaire.
D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
