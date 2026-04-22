POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) observent des oiseaux dans la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payre, dans l'ouest de la France, le 27 février 2025.
See image caption
See copyright

ENVIRONNEMENT

22 avril 2026

Entrisme écologiste : une affaire d’Etat au service… de la décroissance

La nomination d'Anne Le Strat à la tête l'Office français de la biodiversité (OFB) témoigne des liens particuliers du pouvoir politique avec les mouvements écologistes et de l'influence de l'idéologie décroissante.

Photo of Gil Rivière-Wekstein
Gil Rivière-Wekstein Go to Gil Rivière-Wekstein page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

écologie , écologistes , entrisme , une affaire d'Etat , gouvernement , Emmanuel Macron , Verts , EELV , OFB , Anne Le Strat

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Gil Rivière-Wekstein image
Gil Rivière-Wekstein

Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs". 

Populaires

1Quand vieillir mène à d’amers constats sur la nature de l’amitié
2Haro sur X, à plat ventre face à Palantir : la France, ce Quichotte incapable de distinguer les monstres des moulins à vent numériques
3Quelques conseils et bonnes pratiques en cas de piratage de votre compte e-mail
4Suspicions de cluster de cancer pédiatrique, acétamipride et perquisitions chez des agriculteurs : des actions judiciaires et administratives qui posent question
5Grasset : Sophie Binet à la rescousse d’un patron de PME rémunéré comme un PDG de multinationale
6Piratage de données en série et escroqueries massives en vue : mais comment expliquer l’inertie des autorités françaises ?
7Pire encore que le reste : la France au niveau zéro de la cybersécurité