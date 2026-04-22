ENVIRONNEMENT
22 avril 2026
Entrisme écologiste : une affaire d’Etat au service… de la décroissance
La nomination d'Anne Le Strat à la tête l'Office français de la biodiversité (OFB) témoigne des liens particuliers du pouvoir politique avec les mouvements écologistes et de l'influence de l'idéologie décroissante.
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A PROPOS DES AUTEURS
Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs".
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A PROPOS DES AUTEURS
Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs".