Macron plaide pour un « accouchement collectif » !

Emmanuel Macron a lancé officiellement le Conseil national de la refondation le 8 septembre 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le président de la République vient d’installer à Marcoussis sont Conseil National de la Refondation. (CNR). Il est quand même gonflé d’avoir copié sur le Conseil National de la Résistance (CNR également). Mais on sait qu’il ne recule jamais devant rien…

Les travaux de son CNR à lui se dérouleront à huis clos. Peut-être parce qu’on risque d’y entendre des choses qui pourraient heurter les âmes sensibles ? Mais avant le huis clos, Macron a consenti à dire quelques mots.

C’est ainsi qu’il a appelé les Français à un « accouchement collectif ». Voilà qui va augmenter une natalité qui est en berne. Plein de bébés en perspective. Et cela d’autant plus que, selon les renseignements du Planning familial, les hommes aussi peuvent être enceints !

Et nous sommes en droit de nous demander si le CNR fait ses travaux à huis clos parce que ses participants veulent se reproduire en toute intimité. Pour parler sérieusement « l’accouchement collectif » préconisé par Macron va se traduire par des référendums.

Le peuple sera invité à voter. Et pour qu’il vote bien, Macron choisira soigneusement la question. On pourrait imaginer « préférez-vous le soleil à la pluie ! ». Un oui massif garanti ! Ou encore « voulez-vous être riches et en bonne santé plutôt que pauvres et malades ? ». Et là encore, l’approbation sera unanime. Toutes les autres questions seront écartées parce qu’elles fâchent. Macron est courageux mais pas téméraire…

