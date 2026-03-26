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Se soumettre à une primaire avant de se présenter à l’élection présidentielle est devenu un impératif catégorique de notre vie politique.
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MEFIANCE

26 mars 2026

Élection présidentielle : les candidats doivent éviter le piège des primaires

Les primaires, présentées comme un progrès démocratique, sont en réalité un mécanisme qui enferme les candidats dans des logiques partisanes, et les empêche d’incarner le rassemblement nécessaire pour l’emporter. Il existe aujourd’hui une fenêtre d’opportunité pour un autre mode de présélection, plus conforme à l’esprit de nos institutions.

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MOTS-CLES

primaires , élections présidentielles 2027 , institutions , candidats , François Fillon , Valérie Pecresse , Constitution

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Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Francis Choisel

Francis Choisel est historien, ancien conseiller départemental des Hauts-de-Seine, auteur de Comprendre le gaullisme.