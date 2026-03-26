MEFIANCE
26 mars 2026
Élection présidentielle : les candidats doivent éviter le piège des primaires
Les primaires, présentées comme un progrès démocratique, sont en réalité un mécanisme qui enferme les candidats dans des logiques partisanes, et les empêche d’incarner le rassemblement nécessaire pour l’emporter. Il existe aujourd’hui une fenêtre d’opportunité pour un autre mode de présélection, plus conforme à l’esprit de nos institutions.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Francis Choisel est historien, ancien conseiller départemental des Hauts-de-Seine, auteur de Comprendre le gaullisme.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Francis Choisel est historien, ancien conseiller départemental des Hauts-de-Seine, auteur de Comprendre le gaullisme.