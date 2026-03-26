MEFIANCE

26 mars 2026

Élection présidentielle : les candidats doivent éviter le piège des primaires

Les primaires, présentées comme un progrès démocratique, sont en réalité un mécanisme qui enferme les candidats dans des logiques partisanes, et les empêche d’incarner le rassemblement nécessaire pour l’emporter. Il existe aujourd’hui une fenêtre d’opportunité pour un autre mode de présélection, plus conforme à l’esprit de nos institutions.