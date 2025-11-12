POLITIQUE
Des députés participent à une séance de discussion sur le budget de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, à l’Assemblée nationale, chambre basse du Parlement français, à Paris, le 5 novembre 2025.

© AFP or licensors

ATLANTICO BUSINESS

12 novembre 2025

Effet d’optique ou déni de réalité, l’économie française se porte mieux que la politique

La Banque de France et l’Insee estiment que l’économie française devrait terminer l’année beaucoup mieux que prévu, et surtout dans une situation plus rassurante que celle de la classe politique. Seul vrai point de fragilité : le social et l’emploi.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

