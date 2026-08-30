CAMPAGNE ELECTORALE

Édouard Philippe et les affres des sondages : après les ralliements, qui pourraient être les premiers à le lâcher ?

Édouard Philippe engrange les soutiens au centre-droit, mais sa position demeure plus fragile qu’il n’y paraît. Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer ou Christian Estrosi misent sur le candidat le mieux placé, tandis que son avance sur Bruno Retailleau s’érode. Ces ralliements pourraient-ils être les premiers à se retourner si les sondages venaient à basculer ?