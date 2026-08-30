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Édouard Philippe et Gabriel Attal se tiennent sur scène lors d'une réunion du parti centriste français Renaissance, à la Cité du Cinéma de Saint-Denis, au nord de Paris, le 6 avril 2025.
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CAMPAGNE ELECTORALE

30 août 2026

Édouard Philippe et les affres des sondages : après les ralliements, qui pourraient être les premiers à le lâcher ?

Édouard Philippe engrange les soutiens au centre-droit, mais sa position demeure plus fragile qu’il n’y paraît. Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer ou Christian Estrosi misent sur le candidat le mieux placé, tandis que son avance sur Bruno Retailleau s’érode. Ces ralliements pourraient-ils être les premiers à se retourner si les sondages venaient à basculer ?

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Edouard Philippe , Horizons , élection présidentielle , sondages , candidature , Vote , électeurs , Gérald Darmanin , Jean-Michel Blanquer , soutien , candidat , Opposition , Jean-Luc Mélenchon , Gabriel Attal , Marine Le Pen , Emmanuel Macron

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

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