CAMPAGNE ELECTORALE
30 août 2026
Édouard Philippe et les affres des sondages : après les ralliements, qui pourraient être les premiers à le lâcher ?
Édouard Philippe engrange les soutiens au centre-droit, mais sa position demeure plus fragile qu’il n’y paraît. Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer ou Christian Estrosi misent sur le candidat le mieux placé, tandis que son avance sur Bruno Retailleau s’érode. Ces ralliements pourraient-ils être les premiers à se retourner si les sondages venaient à basculer ?
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.