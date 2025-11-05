L’OCDE perçoit une résistance inattendue de l’économie française alors que tous les observateurs craignaient, avec l’été, que l’instabilité politique bouleverserait nos modèles de croissance.
© Reuters
ATLANTICO BUSINESS
5 novembre 2025
L’économie française résiste mieux que prévu… à moins que ce soit nos voisins qui se dégradent
Les derniers chiffres de l’OCDE montrent que l’économie française reste résiliente alors que l’environnement européen se dégrade. L’Allemagne s’enfonce dans la crise, l’Italie s’en sort bien. L’Espagne, le Portugal et l’Europe du Nord se traînent.
3 min de lecture
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.