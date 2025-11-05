POLITIQUE
L’OCDE perçoit une résistance inattendue de l’économie française alors que tous les observateurs craignaient, avec l’été, que l’instabilité politique bouleverserait nos modèles de croissance.

© Reuters

5 novembre 2025

L’économie française résiste mieux que prévu… à moins que ce soit nos voisins qui se dégradent

Les derniers chiffres de l’OCDE montrent que l’économie française reste résiliente alors que l’environnement européen se dégrade. L’Allemagne s’enfonce dans la crise, l’Italie s’en sort bien. L’Espagne, le Portugal et l’Europe du Nord se traînent.

