MODELE CHINOIS
13 mai 2026
L’économie chinoise, ce colosse aux pieds (politiques) d’argile
Entre ralentissement démographique, rivalité avec les États-Unis et affirmation de la puissance chinoise, la Chine poursuit une stratégie de long terme fondée sur l’autonomie et la puissance nationale. Mais ce projet se heurte désormais à des fragilités économiques, sociales et politiques qui pourraient peser sur la stabilité future du régime.
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THEMATIQUESInternational
Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
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Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.