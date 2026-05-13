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Des étudiants de première année agitant des drapeaux lors d'une cérémonie de remise de diplômes à l'université de Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine.
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MODELE CHINOIS

13 mai 2026

L’économie chinoise, ce colosse aux pieds (politiques) d’argile

Entre ralentissement démographique, rivalité avec les États-Unis et affirmation de la puissance chinoise, la Chine poursuit une stratégie de long terme fondée sur l’autonomie et la puissance nationale. Mais ce projet se heurte désormais à des fragilités économiques, sociales et politiques qui pourraient peser sur la stabilité future du régime.

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MOTS-CLES

Chine , Etats-Unis , Xi Jinping , Démographie , Donald Trump

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

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