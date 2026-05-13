MODELE CHINOIS

13 mai 2026

L’économie chinoise, ce colosse aux pieds (politiques) d’argile

Entre ralentissement démographique, rivalité avec les États-Unis et affirmation de la puissance chinoise, la Chine poursuit une stratégie de long terme fondée sur l’autonomie et la puissance nationale. Mais ce projet se heurte désormais à des fragilités économiques, sociales et politiques qui pourraient peser sur la stabilité future du régime.