TRIBUNE

6 novembre 2025

Ecole primaire en crise : une formidable opportunité

L’école primaire française est à la croisée des chemins. En crise profonde, elle souffre d’un trop-plein de missions et d’un manque cruel de temps pour enseigner les fondamentaux. Pour la sauver, il faut oser des réformes radicales : plus d’heures, moins de dispersion et un recentrage sur le français et les mathématiques.