Une salle de classe. (Image d'illustration)

Une salle de classe. (Image d'illustration)

© Reuters

TRIBUNE

6 novembre 2025

Ecole primaire en crise : une formidable opportunité

L’école primaire française est à la croisée des chemins. En crise profonde, elle souffre d’un trop-plein de missions et d’un manque cruel de temps pour enseigner les fondamentaux. Pour la sauver, il faut oser des réformes radicales : plus d’heures, moins de dispersion et un recentrage sur le français et les mathématiques.

Photo of Julien Aubert
Photo of Philippe Gosselin
Photo of Valérie Boyer
Photo of Céline Imart
Photo of Nathalie Serre
Photo of Sébastien Meurant
Photo of Guy Baroli
Photo of Anthony Glaise
Photo of Lyvann Vaté
Photo of François Bourmaud
Julien Aubert Go to Julien Aubert page , Philippe Gosselin Go to Philippe Gosselin page , Valérie Boyer Go to Valérie Boyer page , Céline Imart Go to Céline Imart page , Nathalie Serre Go to Nathalie Serre page , Sébastien Meurant Go to Sébastien Meurant page , Guy Baroli Go to Guy Baroli page , Anthony Glaise Go to Anthony Glaise page , Lyvann Vaté Go to Lyvann Vaté page et François Bourmaud Go to François Bourmaud page

A PROPOS DES AUTEURS
Julien Aubert image
Julien Aubert

Julien Aubert est ancien député, président d’oser la France

Philippe Gosselin image
Philippe Gosselin

Philippe Gosselin est député du groupe Droite Républicaine

Valérie Boyer image
Valérie Boyer

Valérie Boyer est sénatrice et vice-presidente d’Oser la France

Céline Imart image
Céline Imart
Députée européenne

Députée européenne, vice-présidente d’Oser la France.

Nathalie Serre image
Nathalie Serre
Ancienne députée

Nathalie Serre est ancienne député et vice-présidente d’Oser la France

Sébastien Meurant image
Sébastien Meurant

Sébastien Meurant est conseiller départemental, ancien sénateur et vice-président d’Oser la France

Guy Baroli image
Guy Baroli

Guy Baroli est retraité cadre de l'enseignement supérieur, ancien maire adjoint éducation , jeunesse, enseignement supérieur.

Anthony Glaise image
Anthony Glaise

Professeur agrégé

Lyvann Vaté image
Lyvann Vaté

Lyvann Vaté est professeur agrégé.

François Bourmaud image
François Bourmaud

François Bourmaud est professeur agrégé.

