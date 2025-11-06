Une salle de classe. (Image d'illustration)
© Reuters
TRIBUNE
6 novembre 2025
Ecole primaire en crise : une formidable opportunité
L’école primaire française est à la croisée des chemins. En crise profonde, elle souffre d’un trop-plein de missions et d’un manque cruel de temps pour enseigner les fondamentaux. Pour la sauver, il faut oser des réformes radicales : plus d’heures, moins de dispersion et un recentrage sur le français et les mathématiques.
5 min de lecture
THEMATIQUESEducation
Julien Aubert est ancien député, président d’oser la France
Philippe Gosselin est député du groupe Droite Républicaine
Valérie Boyer est sénatrice et vice-presidente d’Oser la France
Députée européenne, vice-présidente d’Oser la France.
Nathalie Serre est ancienne député et vice-présidente d’Oser la France
Sébastien Meurant est conseiller départemental, ancien sénateur et vice-président d’Oser la France
Guy Baroli est retraité cadre de l'enseignement supérieur, ancien maire adjoint éducation , jeunesse, enseignement supérieur.
Professeur agrégé
Lyvann Vaté est professeur agrégé.
François Bourmaud est professeur agrégé.
Populaires
Julien Aubert est ancien député, président d’oser la France
Philippe Gosselin est député du groupe Droite Républicaine
Valérie Boyer est sénatrice et vice-presidente d’Oser la France
Députée européenne, vice-présidente d’Oser la France.
Nathalie Serre est ancienne député et vice-présidente d’Oser la France
Sébastien Meurant est conseiller départemental, ancien sénateur et vice-président d’Oser la France
Guy Baroli est retraité cadre de l'enseignement supérieur, ancien maire adjoint éducation , jeunesse, enseignement supérieur.
Professeur agrégé
Lyvann Vaté est professeur agrégé.
François Bourmaud est professeur agrégé.