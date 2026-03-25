DANS LES VIEUX POTS

25 mars 2026

École : face au choc démographique, la cour des comptes prône un retour... à Napoléon

Regrouper écoles, collèges et lycées au sein de grandes structures unifiées : la proposition de la Cour des comptes, inspirée d’un modèle qualifié de “napoléonien”, intervient dans un contexte de chute durable des effectifs scolaires. Derrière cette recommandation, c’est toute l’organisation territoriale de l’école française qui se retrouve interrogée, entre impératif de rationalisation, inquiétudes pour les territoires ruraux et concurrence accrue entre public et privé.