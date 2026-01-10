POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des samouraïs. (Image d'illustration)

©

Des samouraïs. (Image d'illustration)

HONNEUR, VERTU ET RETOUR DU GUERRIER

10 janvier 2026

Du Japon à la Grèce antique, la quête de l’honneur, une arme politique à double tranchant

Alors que l’« éthique du guerrier » refait surface dans le débat public américain, ce retour de la culture martiale interroge une question ancienne : que signifie vraiment être un guerrier vertueux ? Entre quête d’honneur, tentation de la gloire et exigence morale, la réponse dépasse largement le champ militaire.

Photo of Kenneth Andrew Andres Leonardo
Kenneth Andrew Andres Leonardo Go to Kenneth Andrew Andres Leonardo page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Japon , codes d'honneur , Grèce antique , arts martiaux , guerriers , Aristote , Platon , éthique militaire

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Kenneth Andrew Andres Leonardo image
Kenneth Andrew Andres Leonardo

Chercheur postdoctoral et professeur assistant invité en science politique (Government), Hamilton College

Populaires

1Petit rappel (à l’attention des Insoumis distraits & de Gabriel Zucman) sur les recettes économiques ayant mené un Venezuela assis sur des milliards à la ruine économique
2À la Russie la guerre hybride, à la Chine la guerre invisible (et voilà pourquoi Donald Trump est sans doute celui qui l’a le mieux compris)
3Matthieu Pigasse, « Bolloré de gauche » et agent commercial de BYD
4Milei sabords ! En Argentine, la farce économique se rapproche du succès
5Les 6 raisons qui font qu’un Iran post mollahs ne sera pas un crash à l’irakienne
6Mercosur, budget, dette, impôts, services publics… Le modèle français craque de partout
7Iran : vers un coup d'Etat militaire pour tenter de sauver ce qui peut l'être du régime islamiste ?