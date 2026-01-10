HONNEUR, VERTU ET RETOUR DU GUERRIER

10 janvier 2026

Du Japon à la Grèce antique, la quête de l’honneur, une arme politique à double tranchant

Alors que l’« éthique du guerrier » refait surface dans le débat public américain, ce retour de la culture martiale interroge une question ancienne : que signifie vraiment être un guerrier vertueux ? Entre quête d’honneur, tentation de la gloire et exigence morale, la réponse dépasse largement le champ militaire.