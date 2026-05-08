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Le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, se tient au garde-à-vous lors des commémorations marquant le 106e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale, à Paris, le 11 novembre 2024. (Image d'illustration)
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INSTITUTIONS ET ALTERNANCE

8 mai 2026

Du Conseil d’Etat à la Banque de France : radioscopie politique d’une vague de nominations au sommet de l’Etat

La nomination de Marc Guillaume à la vice-présidence du Conseil d’État relance le débat sur les grandes nominations de fin de mandat. Entre défense de la compétence administrative, soupçons de verrouillage institutionnel et question du respect de l’alternance démocratique, c’est surtout le calendrier politique de ces décisions qui interroge.

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MOTS-CLES

Politique , radioscopie , nomination , Conseil d’Etat , république

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Steinmetz

Haut fonctionnaire français. Il a notamment été directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2002-2003 et membre du Conseil constitutionnel de 2004 à 2013.

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