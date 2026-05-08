INSTITUTIONS ET ALTERNANCE
8 mai 2026
Du Conseil d’Etat à la Banque de France : radioscopie politique d’une vague de nominations au sommet de l’Etat
La nomination de Marc Guillaume à la vice-présidence du Conseil d’État relance le débat sur les grandes nominations de fin de mandat. Entre défense de la compétence administrative, soupçons de verrouillage institutionnel et question du respect de l’alternance démocratique, c’est surtout le calendrier politique de ces décisions qui interroge.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Haut fonctionnaire français. Il a notamment été directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2002-2003 et membre du Conseil constitutionnel de 2004 à 2013.
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A PROPOS DES AUTEURS
Haut fonctionnaire français. Il a notamment été directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2002-2003 et membre du Conseil constitutionnel de 2004 à 2013.