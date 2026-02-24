POLITIQUE
Donald Trump se retrouve en difficulté sur son sujet favori.
SEPARATIONS DES POUVOIRS

24 février 2026

Droits de douane : ce qu’a vraiment jugé la Cour suprême des Etats-Unis

Suite au camouflet infligé par la Cour Suprême des Etats-Unis au président Donald Trump, l'avocat au Conseil d'Etat, maître François-Henri Briard, met en avant l'indépendance revendiquée par l'institution judiciaire américaine face à un ultra-président qui semblait la croire à sa botte. Un acte qui redonne toute sa place à la séparation des pouvoirs et montre que la justice peut se jouer des clivages idéologiques.

François-Henri Briard

François-Henri Briard

François-Henri Briard est avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et président de l'Institut Vergennes. Il est membre de la Société historique de la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique.