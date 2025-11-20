Union Européenne. (Image d'illustration)
20 novembre 2025
Droit d’asile incontrôlé : l’Europe qui ferme les portes, celle qui subit
Le Royaume-Uni durcit son droit d’asile en instaurant un statut temporaire, un réexamen régulier et un accès très lointain à la résidence permanente. Un tournant qui interpelle l’Europe, où plusieurs États glissent déjà vers des politiques plus restrictives tandis que d’autres restent ouverts, dessinant une carte migratoire de plus en plus fracturée.
Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.
Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.
