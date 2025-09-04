Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Santéil y a 2 heures
Un docteur examine une patiente. (Image d'illustration) © SCOTT OLSON / Getty Images / AFP
Tensions médicales

Doubler les franchises médicales, un début de privatisation de la santé socialement injuste ? Les 3 raisons pour lesquelles la gauche se trompe lourdement

Inscrite à l’ordre du jour du conseil de la CNAM, la hausse des franchises médicales et de la participation forfaitaire interroge autant qu’elle divise. Entre promesse d’économies pour l’État, risque de renoncement aux soins pour certains et critiques d’une médecine de plus en plus fragilisée, le débat dépasse largement la seule question budgétaire. Derrière cette réforme, c’est l’avenir même de la médecine de proximité et de la solidarité en santé qui se joue.

avec Jean-Paul Hamon
author imageJean-Paul Hamon

Jean-Paul Hamon est médecin généraliste à Clamart,  président d'honneur et porte-parole de la Fédération des médecins de France. Il a été la voix des généralistes dans toutes les crises récentes.

