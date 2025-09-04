Tensions médicales

Doubler les franchises médicales, un début de privatisation de la santé socialement injuste ? Les 3 raisons pour lesquelles la gauche se trompe lourdement

Inscrite à l’ordre du jour du conseil de la CNAM, la hausse des franchises médicales et de la participation forfaitaire interroge autant qu’elle divise. Entre promesse d’économies pour l’État, risque de renoncement aux soins pour certains et critiques d’une médecine de plus en plus fragilisée, le débat dépasse largement la seule question budgétaire. Derrière cette réforme, c’est l’avenir même de la médecine de proximité et de la solidarité en santé qui se joue.