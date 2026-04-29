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Cannabis aux USA
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CANNABIS

29 avril 2026

Donald Trump veut assouplir la réglementation sur le cannabis : mais pourquoi ?

Cannabis : entre faux espoirs thérapeutiques et dangers avérés, la légalisation divise. Trump et le pouvoir américain jouent avec le feu, tandis que les experts tirent la sonnette d’alarme.

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MOTS-CLES

cannabis , Etats-Unis , trump , thérapeutique , Santé , société

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

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Jean Costentin

Jean Costentin est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur en pharmacologie à la faculté de Rouen, il a dirigé (1984-2008) une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS. Président du Centre National de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie, il a publié en 2006 Halte au cannabis !, destiné au grand public.