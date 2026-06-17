POINT DE VUE
17 juin 2026
Dix milliards de verdicts, aucun juge : le DSA européen industrialise la censure
Une kalachnikov vide son chargeur à six cents coups par minute : une balle toutes les cent millisecondes. C'est la cadence qui a fait sa réputation, et sa terreur. Le règlement européen sur les services numériques, lui, rend une décision de modération toutes les 8,7 millisecondes. Onze fois plus vite. Et sans jamais recharger, ni chauffer.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESdsa , Union européenne , démocratie , censure
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.