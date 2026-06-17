POINT DE VUE

17 juin 2026

Dix milliards de verdicts, aucun juge : le DSA européen industrialise la censure

Une kalachnikov vide son chargeur à six cents coups par minute : une balle toutes les cent millisecondes. C'est la cadence qui a fait sa réputation, et sa terreur. Le règlement européen sur les services numériques, lui, rend une décision de modération toutes les 8,7 millisecondes. Onze fois plus vite. Et sans jamais recharger, ni chauffer.