POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundDepuis l'entrée en vigueur du DSA, le 25 août 2023, les treize grandes plateformes d'expression ont déposé dans la base européenne de transparence plus de dix milliards de décisions de modération.
See image caption
See copyright

POINT DE VUE

17 juin 2026

Dix milliards de verdicts, aucun juge : le DSA européen industrialise la censure

Une kalachnikov vide son chargeur à six cents coups par minute : une balle toutes les cent millisecondes. C'est la cadence qui a fait sa réputation, et sa terreur. Le règlement européen sur les services numériques, lui, rend une décision de modération toutes les 8,7 millisecondes. Onze fois plus vite. Et sans jamais recharger, ni chauffer.

Photo of Jérôme Bourreau-Guggenheim
Jérôme Bourreau-Guggenheim Go to Jérôme Bourreau-Guggenheim page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

dsa , Union européenne , démocratie , censure

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Bourreau-Guggenheim image
Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.