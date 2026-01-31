BILAN

31 janvier 2026

Dix ans de Trumpisme : et si le mouvement, tout comme son Président, étaient plus fragiles que ce que l’on pense ?

De phénomène jugé marginal en 2016, le trumpisme est devenu en dix ans une force hégémonique au cœur du pouvoir américain. Mais derrière cette domination apparente se dessinent des fractures idéologiques, électorales et stratégiques qui fragilisent durablement le mouvement.