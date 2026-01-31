POLITIQUE
Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025. (Image d'illustration)

Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025. (Image d'illustration)

BILAN

31 janvier 2026

Dix ans de Trumpisme : et si le mouvement, tout comme son Président, étaient plus fragiles que ce que l’on pense ?

De phénomène jugé marginal en 2016, le trumpisme est devenu en dix ans une force hégémonique au cœur du pouvoir américain. Mais derrière cette domination apparente se dessinent des fractures idéologiques, électorales et stratégiques qui fragilisent durablement le mouvement.

Sean Scull

Sean Scull est géopolitologue, chargé d’études États-Unis du Millénaire et auteur de “le Populisme, symptôme d’une crise de la démocratie, comment le néolibéralisme a triomphé en France et en Suède” aux éditions L’Harmattan.

