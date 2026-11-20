MOBILITE SOCIALE
20 novembre 2026
Diplomatie, humour et évitement : ces ressorts de l’amitié qui transcendent les clivages de classe
Il y a quelques années, l'économiste américain Raj Chetty et son équipe de l'université Harvard ont analysé des milliards de liens sur Facebook afin de mieux comprendre la mobilité sociale. Leurs conclusions ont mis en lumière un lien important entre les amitiés interclasses et la mobilité sociale. Plus précisément, ils ont constaté que les personnes issues de milieux modestes qui ont davantage d'amis de milieux plus aisés ont généralement de meilleures chances de gagner davantage à l'âge adulte.
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L' article a été publié dans la revue Nature en 2022. L'année dernière, un rapport de la Behavioural Insights Team est parvenu aux mêmes conclusions au Royaume-Uni. Depuis, ces deux études ont été largement exploitées par les décideurs politiques soucieux de favoriser la mobilité sociale au sein de la population.
Mais nous étions perplexes. Non seulement cette étude semblait reposer sur une conception spéculative du fonctionnement des amitiés, mais ses conclusions contredisaient des décennies de recherche sociologique. En particulier, l'amitié repose sur la réciprocité entre amis, et non sur des échanges à sens unique.
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THEMATIQUESSciences
Sam Friedman est un sociologue spécialiste des classes sociales et des inégalités ; ses recherches portent sur les dimensions culturelles de la stratification sociale contemporaine. Il a récemment coécrit Born To Rule, un ouvrage qui examine l’évolution de l’élite britannique au cours des 120 dernières années.
Rose Butler est maître de conférences en sociologie, spécialisée dans les questions de classe, de migration et d’inégalités, sous l’angle des relations et de la vie familiale.
Sam Friedman est un sociologue spécialiste des classes sociales et des inégalités ; ses recherches portent sur les dimensions culturelles de la stratification sociale contemporaine. Il a récemment coécrit Born To Rule, un ouvrage qui examine l’évolution de l’élite britannique au cours des 120 dernières années.
Rose Butler est maître de conférences en sociologie, spécialisée dans les questions de classe, de migration et d’inégalités, sous l’angle des relations et de la vie familiale.