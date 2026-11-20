MOBILITE SOCIALE

Diplomatie, humour et évitement : ces ressorts de l’amitié qui transcendent les clivages de classe

Il y a quelques années, l'économiste américain Raj Chetty et son équipe de l'université Harvard ont analysé des milliards de liens sur Facebook afin de mieux comprendre la mobilité sociale. Leurs conclusions ont mis en lumière un lien important entre les amitiés interclasses et la mobilité sociale. Plus précisément, ils ont constaté que les personnes issues de milieux modestes qui ont davantage d'amis de milieux plus aisés ont généralement de meilleures chances de gagner davantage à l'âge adulte.