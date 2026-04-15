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15 avril 2026

Ces deux courses contre la montre qui détermineront l’issue du bras de fer américano-iranien sur le détroit d’Ormuz

Une double course contre la montre se joue actuellement autour du détroit d'Ormuz. Pour en parler, Jean-Pierre Favennec et Pierre-Marie Meunier.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , Iran , course , Détroit d'Ormuz , pétrole , cryptomonnaies , stockage

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

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Pierre-Marie Meunier

Pierre-Marie Meunier est chercheur associé à l'IEGA, ancien officier du renseignement militaire, actuellement directeur des opérations d'un cabinet de conseil en communication, diplômé d'un double master en information/communication et relations internationales.