MILLE ENTAILLES CONTRE LE CAPITALISME

16 juin 2026

D’Eurosatory au G7 : l’ultragauche se convertit au sabotage systématique

L'ultragauche a-t-elle définitivement abandonné les cortèges pour la clandestinité ? Entre incendies de sites d'armement et attaques de réseaux électriques, la mouvance radicale s’est convertie à la stratégie systématique des « mille entailles », ciblant les sous-traitants et les infrastructures du capitalisme. Un danger démultiplié à l'ère de la guerre hybride entre États désireux de profiter du phénomène.