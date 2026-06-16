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Des policiers français patrouillent à moto devant un panneau « G7 » à l’Hôtel Royal, à Évian, dans l’est de la France, le 15 juin 2026, à la veille du sommet du G7.
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MILLE ENTAILLES CONTRE LE CAPITALISME

16 juin 2026

D’Eurosatory au G7 : l’ultragauche se convertit au sabotage systématique

L'ultragauche a-t-elle définitivement abandonné les cortèges pour la clandestinité ? Entre incendies de sites d'armement et attaques de réseaux électriques, la mouvance radicale s’est convertie à la stratégie systématique des « mille entailles », ciblant les sous-traitants et les infrastructures du capitalisme. Un danger démultiplié à l'ère de la guerre hybride entre États désireux de profiter du phénomène.

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MOTS-CLES

ultra-gauche , G7 , sabotages , tactiques d'insurrection , ingérences étrangères , écologie , violence politique , radicalités , antimilitarisme , infrastructures

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien