Blurred backgroundUne nouvelle étude revient sur les conséquences des difficultés de l'accession à la propriété, en particulier pour les jeunes générations.

TOI, TOI, MON TOIT

25 janvier 2026

Désinvestie, déresponsabilisée, déprimée… et si la clé de compréhension de la génération Z n’était pas du tout ce qu’en pensent les boomers

La baisse de l'accessibilité au logement a un impact sur la consommation, l'effort de travail et l'investissement. Une étude coréenne démontre que les difficultés d’accès au logement façonnent un grand nombre de comportements sociaux.

16 min de lecture

