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Le drapeau américain flotte derrière un panneau « Wall Street » près de la Bourse de New York (NYSE), à New York, le 22 avril 2026.
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A BOUT DE SOUFFLE

21 septembre 2026

Déséquilibres commerciaux massifs : le grand rééquilibrage se prépare… mais qui en paiera le prix ?

En absorbant l'épargne et la surproduction mondiales au prix d'un endettement massif et du déclin de son industrie, le modèle économique américain atteint ses limites. Si Washington durcit sa politique commerciale pour se réindustrialiser, la Chine et l'Europe se retrouveront en première ligne d'un rééquilibrage global inévitable.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , Déséquilibres commerciaux , dette , industrie , Chine , Union européenne , droits de douane

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michael Pettis

Michael Pettis est économiste et stratégiste financier. Il est professeur de finance à la Guanghua School of Management de l'Université de Pekin. Associé sénior du Carnegie Endowment for International Peace, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont "The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy".