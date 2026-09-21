A BOUT DE SOUFFLE
21 septembre 2026
Déséquilibres commerciaux massifs : le grand rééquilibrage se prépare… mais qui en paiera le prix ?
En absorbant l'épargne et la surproduction mondiales au prix d'un endettement massif et du déclin de son industrie, le modèle économique américain atteint ses limites. Si Washington durcit sa politique commerciale pour se réindustrialiser, la Chine et l'Europe se retrouveront en première ligne d'un rééquilibrage global inévitable.
4 min de lecture
MOTS-CLESEtats-Unis , Déséquilibres commerciaux , dette , industrie , Chine , Union européenne , droits de douane
THEMATIQUESEconomie
Michael Pettis est économiste et stratégiste financier. Il est professeur de finance à la Guanghua School of Management de l'Université de Pekin. Associé sénior du Carnegie Endowment for International Peace, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont "The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy".
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Michael Pettis est économiste et stratégiste financier. Il est professeur de finance à la Guanghua School of Management de l'Université de Pekin. Associé sénior du Carnegie Endowment for International Peace, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont "The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy".