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L’amygdale est une petite structure située en profondeur dans le cerveau. Elle joue un rôle central dans la détection de ce qui est émotionnellement saillant, notamment ce qui peut être perçu comme menaçant.
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CONDITIONNEMENT DE LA PEUR

9 avril 2026

Des universitaires néerlandais ont trouvé un moyen d’empêcher (un peu) la peur d’envahir notre cerveau

En dirigeant des vibrations à haute fréquence vers l'amygdale – le centre de contrôle émotionnel du cerveau –, des chercheurs ont réussi à ralentir l'apparition de nouvelles peurs et, plus important encore, à accélérer le processus de leur « désapprentissage ».

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MOTS-CLES

cerveau , peur , traumatisme , syndrome de stress post-traumatique , Psychiatrie , neurosciences , conditionnement

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne Sénéquier

Anne Sénéquier est médecin pédopsychiatre et chercheuse en transversalité santé-environnement et climat à l’IRIS.

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