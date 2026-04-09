CONDITIONNEMENT DE LA PEUR
9 avril 2026
Des universitaires néerlandais ont trouvé un moyen d’empêcher (un peu) la peur d’envahir notre cerveau
En dirigeant des vibrations à haute fréquence vers l'amygdale – le centre de contrôle émotionnel du cerveau –, des chercheurs ont réussi à ralentir l'apparition de nouvelles peurs et, plus important encore, à accélérer le processus de leur « désapprentissage ».
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A PROPOS DES AUTEURS
Anne Sénéquier est médecin pédopsychiatre et chercheuse en transversalité santé-environnement et climat à l’IRIS.
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A PROPOS DES AUTEURS
Anne Sénéquier est médecin pédopsychiatre et chercheuse en transversalité santé-environnement et climat à l’IRIS.