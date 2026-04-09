CONDITIONNEMENT DE LA PEUR

9 avril 2026

Des universitaires néerlandais ont trouvé un moyen d’empêcher (un peu) la peur d’envahir notre cerveau

En dirigeant des vibrations à haute fréquence vers l'amygdale – le centre de contrôle émotionnel du cerveau –, des chercheurs ont réussi à ralentir l'apparition de nouvelles peurs et, plus important encore, à accélérer le processus de leur « désapprentissage ».