UNE PREMIERE

Des scientifiques cartographient pour la première fois l’atmosphère d’une planète lointaine

Lorsque les scientifiques étudient les exoplanètes - des planètes en orbite autour d’étoiles autres que le Soleil -, ils manquent souvent d’informations en trois dimensions. Par exemple, des relations mathématiques générales sont utilisées pour estimer le rayon d’une planète, alors même que cette distance peut varier selon l’endroit où elle est mesurée.