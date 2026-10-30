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Cette image, fournie par la NASA, le Laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins et le Southwest Research Institute, montre la surface de Pluton. Image d'illustration
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UNE PREMIERE

30 octobre 2026

Des scientifiques cartographient pour la première fois l’atmosphère d’une planète lointaine

Lorsque les scientifiques étudient les exoplanètes - des planètes en orbite autour d’étoiles autres que le Soleil -, ils manquent souvent d’informations en trois dimensions. Par exemple, des relations mathématiques générales sont utilisées pour estimer le rayon d’une planète, alors même que cette distance peut varier selon l’endroit où elle est mesurée.

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MOTS-CLES

planètes , atmosphère , exoplanètes , univers , JWST , James Webb , Wasp-17b

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Hannah Wakeford

Professeure associée, Université de Bristol