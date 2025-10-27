Santéil y a 2 heures
Vie éternelle ?
Des glandes de singe au "sang jeune" : la longue et étrange histoire de la quête d'immortalité à travers les greffes
Alors que Vladimir Poutine évoque la possibilité de rajeunir grâce à des greffes répétées, la science explore les véritables limites de la médecine régénérative. Entre percées biologiques, fantasmes d’éternelle jeunesse et dérives éthiques, l’histoire des transplantations révèle autant notre maîtrise croissante du vivant que notre refus d’accepter le vieillissement.