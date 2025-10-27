Des glandes de singe au "sang jeune" : la longue et étrange histoire de la quête d'immortalité à travers les greffes

Dan Stratton est maître de conférences en sciences biomédicales de la santé.





Ses recherches portent sur la communication intercellulaire par des vésicules extracellulaires et de nouvelles protéines de conception pour s'attaquer à des problèmes de santé importants et futurs, notamment le diagnostic et le traitement du cancer, la compensation du déclin tissulaire lié à l'âge et le travail général avec l'immunologie.