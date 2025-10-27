Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Santéil y a 2 heures
Le président russe Vladimir Poutine marche avec le président chinois Xi Jinping et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avant un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025.
Vie éternelle ?

Des glandes de singe au "sang jeune" : la longue et étrange histoire de la quête d'immortalité à travers les greffes

Alors que Vladimir Poutine évoque la possibilité de rajeunir grâce à des greffes répétées, la science explore les véritables limites de la médecine régénérative. Entre percées biologiques, fantasmes d’éternelle jeunesse et dérives éthiques, l’histoire des transplantations révèle autant notre maîtrise croissante du vivant que notre refus d’accepter le vieillissement.

avec Dan Stratton
author imageDan Stratton

Dan Stratton est maître de conférences en sciences biomédicales de la santé.


Ses recherches portent sur la communication intercellulaire par des vésicules extracellulaires et de nouvelles protéines de conception pour s'attaquer à des problèmes de santé importants et futurs, notamment le diagnostic et le traitement du cancer, la compensation du déclin tissulaire lié à l'âge et le travail général avec l'immunologie.

Des glandes de singe au "sang jeune" : la longue et étrange histoire de la quête d'immortalité à travers les greffes

