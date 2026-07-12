SUBSTANCES CHIMIQUES
12 juillet 2026
Des gestes simples peuvent vous prévenir de la toxicité des produits ménagers du quotidien
Produits ménagers, cosmétiques, emballages alimentaires ou eau du robinet : notre quotidien nous expose à une multitude de substances chimiques, généralement à de très faibles doses. Si chacune est souvent considérée comme sûre prise isolément, leur accumulation pourrait produire des effets encore mal connus. Des gestes simples permettent toutefois de limiter cette exposition.
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A PROPOS DES AUTEURS
Brad Reisfeld est professeur émérite de génie chimique et biologique, de génie biomédical et de santé publique à l'Université d'État du Colorado.
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A PROPOS DES AUTEURS
Brad Reisfeld est professeur émérite de génie chimique et biologique, de génie biomédical et de santé publique à l'Université d'État du Colorado.