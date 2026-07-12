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Des produits nettoyants.
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SUBSTANCES CHIMIQUES

12 juillet 2026

Des gestes simples peuvent vous prévenir de la toxicité des produits ménagers du quotidien

Produits ménagers, cosmétiques, emballages alimentaires ou eau du robinet : notre quotidien nous expose à une multitude de substances chimiques, généralement à de très faibles doses. Si chacune est souvent considérée comme sûre prise isolément, leur accumulation pourrait produire des effets encore mal connus. Des gestes simples permettent toutefois de limiter cette exposition.

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MOTS-CLES

prévention , Pollution , risques , produits toxiques , polluants , produits chimiques , produits ménagers , nocif , nocivité , impact , santé , Conséquences , toxicité , Lessive , savon , produits d'entretien

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Brad Reisfeld

Brad Reisfeld est professeur émérite de génie chimique et biologique, de génie biomédical et de santé publique à l'Université d'État du Colorado.

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