SUBSTANCES CHIMIQUES

Des gestes simples peuvent vous prévenir de la toxicité des produits ménagers du quotidien

Produits ménagers, cosmétiques, emballages alimentaires ou eau du robinet : notre quotidien nous expose à une multitude de substances chimiques, généralement à de très faibles doses. Si chacune est souvent considérée comme sûre prise isolément, leur accumulation pourrait produire des effets encore mal connus. Des gestes simples permettent toutefois de limiter cette exposition.