Selon les recherches récemment publiées par mon équipe, tous les individus portent dans leur ADN des différences susceptibles d’influencer leur réponse aux médicaments. De plus, une personne sur quatre prend déjà un médicament que son organisme métabolise différemment en raison de sa génétique.

Les cliniciens adoptent souvent une approche par essais et erreurs pour les prescriptions. Deux personnes reçoivent le même médicament à la même dose : l’une voit son état s’améliorer, tandis que l’autre présente des effets indésirables ou n’en tire que peu de bénéfice. Pour certains médicaments, une partie de cette différence de réponse est inscrite dans l’ADN de la personne.

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