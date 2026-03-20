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Un gendarme observe une importante opération antidrogue dans le complexe résidentiel « La Cité des Oliviers », dans le quartier de Sainte-Marthe, au nord de Marseille, le 9 décembre 2025.
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CHRONIQUE DE L’OMBRE

20 mars 2026

Des champs de bataille aux cités : quand le narcotrafic prend de la hauteur avec ses drones à Marseille

Dans certains quartiers marseillais, des drones auraient récemment été utilisés pour observer les mouvements autour de territoires du trafic. Un détail qui pourrait passer inaperçu. Pourtant, dans d’autres régions du monde, ces appareils sont déjà devenus des outils centraux des organisations criminelles pour surveiller, contrôler et parfois attaquer.

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MOTS-CLES

Marseille , narcotrafic , drones , guerre de territoire , cartels , économie criminelle , innovations

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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