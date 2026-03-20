CHRONIQUE DE L’OMBRE
20 mars 2026
Des champs de bataille aux cités : quand le narcotrafic prend de la hauteur avec ses drones à Marseille
Dans certains quartiers marseillais, des drones auraient récemment été utilisés pour observer les mouvements autour de territoires du trafic. Un détail qui pourrait passer inaperçu. Pourtant, dans d’autres régions du monde, ces appareils sont déjà devenus des outils centraux des organisations criminelles pour surveiller, contrôler et parfois attaquer.
7 min de lecture
MOTS-CLESMarseille , narcotrafic , drones , guerre de territoire , cartels , économie criminelle , innovations
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.